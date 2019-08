Carla Martins e Miguel Sande, pais de Matilde , de apenas quatro meses e que sofre da forma mais grave de Atrofia Muscular Espinhal (AME), prometeram total transparência sobre os mais de 2,5 milhões de euros angariados através de doações e destinados à compra do remédio mais caro do Mundo, zolgensma , quando o Governo anunciou que iria comparticipar, a 100 por cento, o remédio que custa 2 milhões de euros."Todo o falor que não for necessário para o tratamento da Matilde será doado às famílias com 'outras Matildes'", escreveram, a 4 de julho, no Facebook. Passados quase dois meses deste "prestar de contas", onde constava uma fotografia com o total (2 517 276,13 euros), os donativos continuam retidos pela família de Matilde.