Sábado – Pense por si

Portugal

Sondagem dá Gouveia e Melo na frente. Vence contra qualquer rival na 2ª volta

Negócios 10:15
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

O almirante supera Marques Mendes e André Ventura, que se encontram em empate técnico na segunda posição, segundo uma sondagem da Aximage.

O almirante Gouveia e Melo recolhe a preferência de 24,4% dos portugueses inquiridos no Barómetro da Aximage para o Diário de Notícias publicado esta segunda-feira no jornal. Marques Mendes e André Ventura encontram-se empatados na segunda posição com 19,2% das intenções de voto, enquanto António José Seguro soma 15,7%.

Gouveia e Melo
Gouveia e Melo

A sondagem dá ainda 8,2% a Cotrim de Figueiredo, 5% a Catarina Martins, 2,7% a António Filipe  e 0,9% a Jorge Pinto. Há ainda 4,6% dos inquiridos que optam por outro candidato.

No mais que provável cenário de uma segunda volta, Gouveia e Melo superioriza-se a todos os potenciais adversários, embora frente a Marques Mendes a vantagem fica dentro da margem de erro. Num duelo entre o almirante e o antigo presidente do PSD, Gouveia e Melo alcança 38% contra 36% de Marques Mendes.

Se o adversário for o antigo líder socialista António José Seguro o almirante venceria com 40% contra 35%.

Já frente a André Ventura a vitória do almirante é clara: 54% contra 25%.

Um duelo entre Seguro e Marques Mendes dá, para já, empate com 37%, enquanto Marques Mendes derrotaria Ventura numa segunda volta com 54% contra 25% e Seguro ganharia ao líder do Chega por 56% contra 26%.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Teatro Celebridades Gouveia António José Seguro André Ventura CHEGA Partido Social Democrata
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Sondagem dá Gouveia e Melo na frente. Vence contra qualquer rival na 2ª volta