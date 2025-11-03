Sondagem dá Gouveia e Melo na frente. Vence contra qualquer rival na 2ª volta

O almirante supera Marques Mendes e André Ventura, que se encontram em empate técnico na segunda posição, segundo uma sondagem da Aximage.

O almirante Gouveia e Melo recolhe a preferência de 24,4% dos portugueses inquiridos no Barómetro da Aximage para o Diário de Notícias publicado esta segunda-feira no jornal. Marques Mendes e André Ventura encontram-se empatados na segunda posição com 19,2% das intenções de voto, enquanto António José Seguro soma 15,7%.



Gouveia e Melo

A sondagem dá ainda 8,2% a Cotrim de Figueiredo, 5% a Catarina Martins, 2,7% a António Filipe e 0,9% a Jorge Pinto. Há ainda 4,6% dos inquiridos que optam por outro candidato.

No mais que provável cenário de uma segunda volta, Gouveia e Melo superioriza-se a todos os potenciais adversários, embora frente a Marques Mendes a vantagem fica dentro da margem de erro. Num duelo entre o almirante e o antigo presidente do PSD, Gouveia e Melo alcança 38% contra 36% de Marques Mendes.

Se o adversário for o antigo líder socialista António José Seguro o almirante venceria com 40% contra 35%.

Já frente a André Ventura a vitória do almirante é clara: 54% contra 25%.

Um duelo entre Seguro e Marques Mendes dá, para já, empate com 37%, enquanto Marques Mendes derrotaria Ventura numa segunda volta com 54% contra 25% e Seguro ganharia ao líder do Chega por 56% contra 26%.