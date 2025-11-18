Sábado – Pense por si

Vantagem para Henrique Gouveia de Melo é, no entanto, muito curta.

Luís Marques Mendes lidera as intenções de voto dos portugueses para as presidenciais, segundo uma sondagem da Pitagórica para o JN, TSF, TVI e CNN, com 22,6 por cento. Mas a vantagem para Henrique Gouveia e Melo é muito escassa - o almirante aparece com 21,1 por cento - o que coloca os dois candidatos em empate técnico.

Marques Mendes lidera sondagem
Marques Mendes lidera sondagem JOSÉ COELHO/LUSA

Em terceiro lugar surge António José Seguro, com 17,4 por cento, seguido por André Ventura (14,7%) e João Cotrim Figueiredo (12,6%), que tem vindo a subir e começa a 'ameaçar' o quarto lugar do líder do Chega.

A fechar a sondagem, realizada entre os dias 5 e 14 de novembro, Catarina Martins recolhe 4,4% das intenções de voto, António Filipe 2,5% e Jorge Pinto 1,4%. 

As eleições presidenciais vão ter lugar no próximo dia 18 de janeiro.

Sondagem coloca Marques Mendes na liderança da corrida presidencial