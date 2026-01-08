Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

Sondagem diária coloca Ventura em primeiro lugar

Luana Augusto
Luana Augusto 19:50
As mais lidas

António José Seguro passa para segundo lugar. Gouveia e Melo e Marques Mendes ocupam o quarto e quinto lugar respetivos.

A nova da Pitagórica para o JN, TSF, TVI e CNN coloca agora o líder do Chega, André Ventura, como o favorito dos portugueses para vencer as presidenciais, que acontecem a 18 de janeiro. Segundo essa sondagem, Ventura reúne 20,5% das intenções de voto, ocupando o primeiro lugar. Logo atrás aparece António José Seguro (apoiado pelo PS), com 20,1% das intenções de voto.

André Ventura reage a críticas após saída de Mithá Ribeiro do Chega
André Ventura reage a críticas após saída de Mithá Ribeiro do Chega EPA/JOSE SENA GOULAO

Recorde-se que só recentemente é que se registou um crescimento de António José Seguro nas intenções de voto. Até então, o primeiro lugar pertencia a Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD) e ao antigo almirante Henrique Gouveia e Melo (candidato independente).

Curiosamente, foram estes últimos dois candidatos presidenciais que perderam mais intenções de votos. Agora, a seguir a Ventura e a Seguro surge Cotrim de Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) com 18,1% das intenções de voto.

O quarto lugar está, pelo menos por enquanto, reservado a Gouveia e Melo, que reúne 17,8% das intenções de voto. Marques Mendes aparece de seguida em quinto lugar com 16,7% das intenções de votos.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Televisão André Ventura António José Seguro Henrique Gouveia e Melo Iniciativa Liberal TVI TSF Rádio Notícias CHEGA Partido Social Democrata
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sondagem diária coloca Ventura em primeiro lugar