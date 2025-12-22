Sábado – Pense por si

Sobe e desce: sondagem coloca Marques Mendes e Seguro à frente de Ventura

Renata Lima Lobo 16:26
Realizada pela Pitagória para a TVI/CNN, a nova sondagem empurra Ventura para trás, mas a diferença é curta.

Há menos de uma semana, André Ventura seguia na proa de uma sondagem da Intercampus para o CM, CMTV e Negócios. A nova sondagem, realizada pela Pitagórica para a TVI/CNN Portugal, troca um pouco as voltas aos possíveis resultados eleitorais para as eleições presidenciais de 18 de Janeiro, colocando o candidato Luís Marques Mendes na proa, seguido de António José Seguro e, em terceiro lugar, André Ventura. Mas a diferença dos três lugares do pódio é mínima. 

Marques Mendes
Marques Mendes Rodrigo Antunes/Lusa/EPA

Segundo a sondagem partilhada pela , Marques Mendes lidera as intenções de voto com 20,7%, Seguro com 19,9% e Ventura com 19,1%, uma diferença inferior à margem de erro, fixada nos 3,16%. Fora dessa margem, encontram-se Henrique Gouveia e Melo, com 15% das intenções de voto; e João Cotrim Figueiredo com 14,9%. 

Recordamos que a recente sondagem da Intercampus apresentava resultados distintos, com André Ventura a liderar as intenções de voto, com 18,7%, seguido de Marques Mendes (16,9%), Cotrim de Figueiredo (13,6%), António José Seguro (12,8%) e Gouveia e Melo (11,9%). 

Nos novos números apresentados pela Pitagória, António Filipe e Jorge Pinto conseguem apenas 3% das intenções de voto, enquanto que Catarina Martins surge com 2,7%. 

