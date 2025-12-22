Sobe e desce: sondagem coloca Marques Mendes e Seguro à frente de Ventura

Realizada pela Pitagória para a TVI/CNN, a nova sondagem empurra Ventura para trás, mas a diferença é curta.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Há menos de uma semana, André Ventura seguia na proa de uma sondagem da Intercampus para o CM, CMTV e Negócios. A nova sondagem, realizada pela Pitagórica para a TVI/CNN Portugal, troca um pouco as voltas aos possíveis resultados eleitorais para as eleições presidenciais de 18 de Janeiro, colocando o candidato Luís Marques Mendes na proa, seguido de António José Seguro e, em terceiro lugar, André Ventura. Mas a diferença dos três lugares do pódio é mínima.



Marques Mendes Rodrigo Antunes/Lusa/EPA

Segundo a sondagem partilhada pela CNN, Marques Mendes lidera as intenções de voto com 20,7%, Seguro com 19,9% e Ventura com 19,1%, uma diferença inferior à margem de erro, fixada nos 3,16%. Fora dessa margem, encontram-se Henrique Gouveia e Melo, com 15% das intenções de voto; e João Cotrim Figueiredo com 14,9%.

Recordamos que a recente sondagem da Intercampus apresentava resultados distintos, com André Ventura a liderar as intenções de voto, com 18,7%, seguido de Marques Mendes (16,9%), Cotrim de Figueiredo (13,6%), António José Seguro (12,8%) e Gouveia e Melo (11,9%).

Nos novos números apresentados pela Pitagória, António Filipe e Jorge Pinto conseguem apenas 3% das intenções de voto, enquanto que Catarina Martins surge com 2,7%.