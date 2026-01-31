Presidenciais: Cerca de 309 mil inscritos no voto antecipado, mais 90 mil do que na primeira volta

Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa, Porto, Setúbal e Braga.

Cerca de 309 mil eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).



Urnas abertas para votação em dia de eleições Carlos Barroso/Medialivre

De acordo com dados provisórios enviados à Lusa, a administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores que pretendem exercer o voto de forma antecipada no dia 01 de fevereiro.

Dos inscritos, 300.839 referem-se a inscrições em Portugal continental, 3.951 na Região Autónoma da Madeira e 3.711 nos Açores.

Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

Na primeira volta, inscreveram-se para votar antecipadamente no dia 11 de janeiro 218.481 eleitores.

A votação antecipada em mobilidade no segundo sufrágio, em 01 de fevereiro, será possível para os eleitores recenseados em Portugal que se inscreveram para exercer o direito de voto neste dia.

As inscrições terminaram às 23:59 de quinta-feira passada, 29 de janeiro.

Os eleitores que forem às urnas no domingo devem dirigir-se à mesa de voto do município por si escolhido no momento da inscrição.

Há pelo menos uma mesa em cada município do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, segundo informação do Portal do Eleitor.

Por causa dos efeitos da depressão Kristin, o local de voto antecipado em mobilidade foi alterado em seis municípios -- Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácere do Sal e Silves.

Numa nota publicada na sexta-feira no Portal do Eleitor, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) informa que a alteração foi decidida "por motivos de força maior", a pedido das seis câmaras municipais.

No município de Vieira do Minho, no distrito de Braga, o novo local de voto será a sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo), segundo a informação divulgada no Portal do Eleitor.

Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, a votação decorrerá desta vez no quartel dos bombeiros voluntários.

No município de Leiria, igualmente afetado pela depressão, o local de votação muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.

Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, será no Edifício da Câmara Municipal.

Em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a votação decorrerá na sede da junta de freguesia de Alcácer do Sal (Santiago).

Em Silves, no distrito de Faro, o voto antecipado decorrerá no edifício das piscinas municipais.

Os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto, apresentar o documento de identificação civil e indicar a freguesia de inscrição onde estão recenseados. Após a votação, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Caso um eleitor inscrito para votar não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto em 08 de fevereiro na assembleia ou secção de voto na qual se encontra recenseado.

Além dos 308.501 inscritos para votar a 01 de fevereiro, há 1.118 doentes internados e 3.777 presos que se inscreveram para votar antecipadamente na segunda volta. Neste caso, o ato eleitoral realiza-se entre 02 e 03 de fevereiro, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal ou ao seu representante deslocar-se ao hospital ou ao estabelecimento prisional para recolher o voto.

A escolha do novo presidente da República na segunda volta será entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos presidenciais mais votados na primeira volta, de 18 de janeiro.

A primeira vez em que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país foi nas presidenciais de janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19 em Portugal. Naquela altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.922 eleitores.