O número de casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal aumentou para 41, anunciou a Direção-Geral de Saúde (DGS) no boletim epidemiológico.No documento, são divulgados 375 casos suspeitos e 83 que ainda aguardam resultado laboratorial. Em vigilância pelas autoridades de saúde, encontram-se 667 casos.Entre os casos importados, existem dois de Espanha, cinco de Itália e um da Alemanha ou Áustria (sendo que este último se encontra em investigação).Desde 2 de março, o número de casos excluídos e confirmados por data de início de sintomas tem diminuído, de acordo com o relatório de situação da DGS.A maioria dos infetados com coronavírus Covid-19 em Portugal é do sexo masculino: 23 pessoas. Entre estas, a maioria tem entre 40 e 49 anos (7 casos) ou entre 60 e 69 (5 casos). Do lado das mulheres (18 infetadas), a maioria também tem entre 40 e 49 anos (sete casos). Há três mulheres entre os 70 e 79 anos de idade que foram diagnosticadas com coronavírus Covid-19.A maioria dos infetados queixa-se de tosse (29 pessoas), de febre (23) e de dores musculares (21).A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada hoje a toda a Itália.O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.A China registou na segunda-feira mais uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, somando agora um total de 80.754 infetados e 3.136 mortos, na China Continental.Face ao aumento de casos, o Governo português ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte. Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Os residentes nos concelhos Felgueiras e Lousada, do distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.