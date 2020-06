Sobe para 24 o número de casos de covid-19 no Santuário de Fátima

Depois de realizarem 334 testes em Fátima, os resultados mostram 24 casos positivos, mais oito do que os detetados este domingo."Terminados os testes a todos os colaboradores e aos coralistas do Santuário de Fátima, num total de 334 pessoas testadas, confirmam-se 24 casos positivos à covid-19. Todos os casos têm ligação ao coro do Santuário e os colaboradores da Instituição não têm qualquer contacto com os peregrinos. Os pacientes infetados encontram-se em casa, com o devido acompanhamento, e não inspiram, até à data, especiais cuidados. A todos desejamos uma rápida recuperação", refere uma nota de imprensa do Santuário enviada à agência Lusa.Na sexta-feira passado, o Santuário de Fátima informou em comunicado que havia sido informado de que um colaborador estava infetado, pelo que deu indicação de isolamento profilático a todos as pessoas que estiveram em contacto com esse colaborador e de testes a todos os colaboradores internos e aos membros do coro. "No sábado foram realizados 244 testes, dos quais resultaram 16 casos positivos e 228 negativos", lê-se no comunicado.O Santuário diz que, "seguindo as recomendações da Autoridade de Saúde, identificou já todos os contactos diretos com os pacientes infetados dentro da Instituição, enviando-os para casa, para cumprirem o isolamento profilático determinado nestas situações, ainda que tenham testado negativo".Portugal contabiliza 1.540 mortos associados à covid-19 em 39.737 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.