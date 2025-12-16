Quiz: sabe tudo sobre os candidatos presidenciais?

Com tantas biografias e entrevistas pessoais, e alegadamente intimistas, que têm sido publicadas e transmitidas nos últimos meses, não há razão para não conseguir acertar, pelo menos, em metade destas 20 perguntas.

Se o leitor respira política e sabe muito sobre os oito principais candidatos à Presidência da República, tem aqui um desafio à sua medida. Para quem não sabe nada, ou sabe muito pouco, também pode ser interessante tentar acertar e pôr à prova algum preconceito ou ideia feita que tenha sobre algum candidato. Por isso, muita atenção às perguntas e não se precipite.



1. Qual dos candidatos nasceu em Azurém, Guimarães?

a) Jorge Pinto

b) António José Seguro

c) Marques Mendes

2. Em criança, quem estudou em São Tomé e Príncipe?

a) Gouveia e Melo

b) Catarina Martins

c) Cotrim de Figueiredo

3. Que têm em comum Gouveia e Melo, Marques Mendes e Catarina Martins?

a) Já fizeram teatro

b) A mãe era professora

c) São todos canhotos

4. Em que posição Marques Mendes jogava futebol na escola?

a) Guarda-redes

b) Avançado

c) Médio

5. Quem é que passa sempre férias em Porto Covo?

a) Cotrim de Figueiredo

b) Luís Marques Mendes

c) António José Seguro

6. Quem já andou a vender cabides porta a porta?

a) António Filipe

b) Cotrim de Figueiredo

c) Jorge Pinto

7. Quem nasceu em Algueirão-Mem Martins?

a) Jorge Pinto

b) André Ventura

c) Catarina Martins

8. Quem passa sempre férias em Vilamoura, no Algarve?

a) André Ventura

b) Marques Mendes

c) Gouveia e Melo

9. Na adolescência, quem foi estudante no Brasil?

a) António José Seguro

b) Henrique Gouveia e Melo

c) Marques Mendes

10. Quem viveu fora de Portugal entre 2008 e 2024?

a) Gouveia e Melo

b) Catarina Martins

c) Jorge Pinto

11. Que candidato produz o seu próprio vinho?

a) Cotrim de Figueiredo

b) Marques Mendes

c) António José Seguro

12. E como se chama esse vinho?

a) Serra P

b) Pedra da Serra

c) Serra V

13. António Filipe é:

a) Lisboeta

b) Beirão

c) Alentejano

14. Iva Domingues, Marisa Cruz, Diana Soller e o futebolista Cédric Soares apoiam o mesmo candidato. Quem?

a) Marques Mendes

b) Cotrim de Figueiredo

c) Gouveia e Melo

15. Quem é que Carla Castro (ex-deputada e ex-candidata à liderança da Iniciativa Liberal) apoia?

a) Marques Mendes

b) Gouveia e Melo

c) Cotrim de Figueiredo

16. Qual dos seguintes candidatos já foi presidente da Assembleia da República em exercício?

a) André Ventura

b) Marques Mendes

c) António Filipe

17. Como secretário de Estado ou como ministro, Marques Mendes fez parte de quantos governos?

a) Dois

b) Três

c) Quatro

18. Dos candidatos presidenciais, quais são os que hoje fazem parte do Conselho de Estado?

a) Marques Mendes e André Ventura

b) Marques Mendes e António Filipe

c) António José Seguro e Marques Mendes

19. Onde é que André Ventura começou a aparecer na televisão a comentar futebol?

a) A Bola TV

b) Benfica TV

c) CMTV

20. Qual dos candidatos estudou na Escola Alemã, em Lisboa?

a) Gouveia e Melo

b) António José Seguro

c) Cotrim de Figueiredo

Soluções: 1-c; 2-b; 3-b; 4-a; 5-c; 6-b; 7-b; 8-b; 9-b; 10-c; 11-c; 12-a; 13-a; 14-b; 15-a; 16-c; 17-c; 18-a; 19-b; 20-c