Quiz: sabe tudo sobre os candidatos presidenciais?

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Com tantas biografias e entrevistas pessoais, e alegadamente intimistas, que têm sido publicadas e transmitidas nos últimos meses, não há razão para não conseguir acertar, pelo menos, em metade destas 20 perguntas.
Se o leitor respira política e sabe muito sobre os oito principais candidatos à Presidência da República, tem aqui um desafio à sua medida. Para quem não sabe nada, ou sabe muito pouco, também pode ser interessante tentar acertar e pôr à prova algum preconceito ou ideia feita que tenha sobre algum candidato. Por isso, muita atenção às perguntas e não se precipite.
Personalidades políticas em mercados, jardins e em campanha eleitoral
1. Qual dos candidatos nasceu em Azurém, Guimarães?
a) Jorge Pinto
b) António José Seguro
c) Marques Mendes
2. Em criança, quem estudou em São Tomé e Príncipe?
a) Gouveia e Melo
b) Catarina Martins
c) Cotrim de Figueiredo
3. Que têm em comum Gouveia e Melo, Marques Mendes e Catarina Martins?
a) Já fizeram teatro
b) A mãe era professora
c) São todos canhotos
4. Em que posição Marques Mendes jogava futebol na escola?
a) Guarda-redes
b) Avançado
c) Médio
5. Quem é que passa sempre férias em Porto Covo?
a) Cotrim de Figueiredo
b) Luís Marques Mendes
c) António José Seguro
6. Quem já andou a vender cabides porta a porta?
a) António Filipe
b) Cotrim de Figueiredo
c) Jorge Pinto
7. Quem nasceu em Algueirão-Mem Martins?
a) Jorge Pinto
b) André Ventura
c) Catarina Martins
8. Quem passa sempre férias em Vilamoura, no Algarve?
a) André Ventura
b) Marques Mendes
c) Gouveia e Melo
9. Na adolescência, quem foi estudante no Brasil?
a) António José Seguro
b) Henrique Gouveia e Melo
c) Marques Mendes
10. Quem viveu fora de Portugal entre 2008 e 2024?
a) Gouveia e Melo
b) Catarina Martins
c) Jorge Pinto
11. Que candidato produz o seu próprio vinho?
a) Cotrim de Figueiredo
b) Marques Mendes
c) António José Seguro
12. E como se chama esse vinho?
a) Serra P
b) Pedra da Serra
c) Serra V
13. António Filipe é:
a) Lisboeta
b) Beirão
c) Alentejano
14. Iva Domingues, Marisa Cruz, Diana Soller e o futebolista Cédric Soares apoiam o mesmo candidato. Quem?
a) Marques Mendes
b) Cotrim de Figueiredo
c) Gouveia e Melo
15. Quem é que Carla Castro (ex-deputada e ex-candidata à liderança da Iniciativa Liberal) apoia?
a) Marques Mendes
b) Gouveia e Melo
c) Cotrim de Figueiredo
16. Qual dos seguintes candidatos já foi presidente da Assembleia da República em exercício?
a) André Ventura
b) Marques Mendes
c) António Filipe
17. Como secretário de Estado ou como ministro, Marques Mendes fez parte de quantos governos?
a) Dois
b) Três
c) Quatro
18. Dos candidatos presidenciais, quais são os que hoje fazem parte do Conselho de Estado?
a) Marques Mendes e André Ventura
b) Marques Mendes e António Filipe
c) António José Seguro e Marques Mendes
19. Onde é que André Ventura começou a aparecer na televisão a comentar futebol?
a) A Bola TV
b) Benfica TV
c) CMTV
20. Qual dos candidatos estudou na Escola Alemã, em Lisboa?
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.
Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.