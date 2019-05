O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem em 2019 mais 10.800 profissionais do que tinha no final de 2015, segundo números esta quinta-feira apresentados pela ministra da Saúde no parlamento.

Na sua intervenção no plenário, Marta Temido afirmou que o SNS tem hoje "a maior força de trabalho de sempre", com mais 6.400 trabalhadores do que antes do início da ‘troika’ e mais 10.800 do que em dezembro de 2015.