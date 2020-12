Siza Vieira admite apoio a fundo perdido para rendas comerciais

O ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, não quis anunciar medidas de apoio em relação ao arrendamento comercial, depois da reunião com a CCP (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal), porque ainda tem de ser discutida com os colegas de Governo e em sede de Conselho de Ministros.



Mas vai dizendo que se inclina, das propostas feitas para esta matéria, para um apoio a fundo perdido para o primeiro semestre que ajude as empresas a fazer face às despesas que têm contratos de arrendamento e que tiveram quebra no negócio. Um apoio que seja adequado para o nível de quebra de faturação.



Mas, acrescentou, "não vou anunciar medidas que precisam de ser discutidas em Conselho de Ministros".