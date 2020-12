Costa reforça confiança na vacina, mas diz que não é tempo de aliviar restrições

António Costa referiu que as "as vacinas merecem toda a confiança quanto à sua eficácia" no que diz respeito à imunidade relativa à covid-19. O primeiro-ministro lembra que a decisão de aprovar ou não uma vacina fica a cargo da Agência Europeia do Medicamento e que a decisão será fiável.O primeiro-ministro respondeu ainda que vai ser possível aligeirar as medidas na altura do Natal, mas uqe é preciso conitnuar a manter "pressão sobre a mola". "É fundamental consolidar este processo e não podemos aliviar a situação" das medidas para que "a dinâmica prossiga e cheguemos ao Natal com a situação controlada", disse.

"Foi uma reunião muito rica em informação e ficou claro que as medidas adotadas têm estado a produzir resultados, mas não podemos ainda aliviá-las", declarou o primeiro-ministro, advertindo que o início de janeiro é um período de risco em termos de um eventual aumento de contágios.

O primeiro-ministro revelou ainda que as medidas aprovadas para este fim-de-semana devem manter-se até à primeira semana de janeiro.