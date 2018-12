André Ventura, líder do Chega e comentador da CMTV afecto ao Benfica, confirmou que o blogger benfiquista "Hugo Gil esteve na criação do site do partido quando ainda era apenas um movimento do PSD".

André Ventura, líder do Chega e comentador da CMTV afeto ao Benfica, confirmou à SÁBADO que o blogger benfiquista "Hugo Gil esteve na criação do site do partido quando ainda era apenas um movimento do PSD". Contudo, garante que "o Chega não tem nada a ver com o Benfica".



"Tenho que deixar claro: o Chega não tem nada a ver com o Benfica, nem com o departamento de comunicação do Benfica, nem com Luís Bernardo", frisa o ex-social-democrata.



Um utilizador do Twitter, de seu nome na rede social Tomahock, encontrou no site de André Ventura a pegada electrónica de Hugo Gil, famoso blogger benfiquista - que também dissemina desinformação desportiva através das suas plataformas - e envolvido no processo E-Toupeira. "O Hugo Gil é meu amigo. Ele e outras pessoas ajudaram-me a definir dominios e questões informáticas que não percebo. Ele já não tem nada que ver com o site do Chega. Mal tive pretensões de criar um partido político, arranjei uma equipa própria para o site", explicou.



O comentador da CMTV "não esperava" que esta história atingisse esta dimensão, mas compreende que, com esta história, as pessoas possam associar o Chega ao Benfica - algo que "nega veemente". Após a história atingir o mediatismo, várias páginas de apoio ao FC Porto, como o Baluarte do Dragão, insinuaram essa ligação:



Quem é Hugo Gil?

Hugo Gil trabalha para a Remarkable, uma empresa de marketing recrutada pelo Benfica para diversos serviços. Foi também criador de sites como o Tás Louco, onde são publicadas histórias ligeiras e sobre celebridades. Mas Gil garante que se afastou desse site e de outros que criou para alguns amigos "há muitos anos". "Que eu tenha conhecimento, já não sou administrador" desses sites, garantiu ao Diário de Notícias.



O blogger confirmou ao Diário de Notícias a autoria do site, justificando-a a com a amizade que tem a André Ventura. "A título pessoal acedi ao pedido do meu amigo André Ventura e dei início à construção de um site oficial na internet. Tenho conhecimento na área e como tal não disse que não. Foi meramente pessoal, tanto que já não sou responsável pelo estado actual do site", explicou ao site noticioso.



Acusado de criar notícias falsas, Gil negou todas as acusações. "Toda a gente sabe que essa acusação partiu do FC Porto/Sporting para me tentar tirar credibilidade. Não produzo notícias falsas. Se isso fosse verdade, a maioria da imprensa desportiva em Portugal não era credível."



No seu blogue pessoal, Hugo Gil tem como alvo a abater os rivais mais directos do Benfica: Sporting e FC Porto. Até produziu notícias falsas sobre jornalistas da SÁBADO. Há notícias das vitórias dos encarnados sobre os adversários, com a utilização de adjectivos como "grande" (referindo-se a uma jogada) e muitos artigos que recorrem à acusação de desinformação por parte dos adversários. Há também acusações contra árbitros e dirigentes, muitas vezes sem fundamentar as mesmas.