André Ventura, vereador do PSD em Loures, vai renunciar ao mandato na câmara já no dia 20 deste mês. A seguir, pretende avançar com a criação de um partido político que defende a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a prisão perpétua e a castração química de pedófilos. Segundo o jornal i, este partido deverá estar no terreno antes do final do ano.

O partido chamar-se-á "Chega" – o mesmo nome que Ventura deu ao movimento de recolha de assinaturas com o objectivo de convocar um congresso extraordinário para destituir o actual líder do partido, Rui Rio.

Fontes próximas do vereador social-democrata garantiram ao jornal que André Ventura deverá anunciar esta terça-feira a novo partido e as linhas orientadoras. A nova força política promete defender "um autêntico liberalismo económico e politico", o "regresso da prisão perpétua para homicidas e violadores" e a "castração química para pedófilos", a "proibição constitucional da eutanásia" e ainda a "proibição do casamento homossexual".