Sismo em Marrocos não impediu normal fluxo de voos de e para Portugal

O sismo ocorrido na sexta-feira em Marrocos não interrompeu o normal fluxo de voos de Portugal para aquele país africano, nem no sentido inverso, revelou à Lusa fonte da ANA, Aeroportos de Portugal. "As operações estão a decorrer normalmente, não houve qualquer interrupção nem alteração de qualquer voo de ligação de e para Marrocos", disse.





Salientando que o sismo "não afetou as estruturas aeroportuárias marroquinas", a fonte precisou que os voos para "Marraquexe, Fez e Casablanca, da TAP, Easyjet, Ryanair e da Royal Air Maroc estão a operar normalmente, seja a partir de Lisboa, seja do Porto".O balanço do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 1.037 mortos e 1.204 feridos, dos quais 721 "em estado crítico", anunciou este sábado o Ministério do Interior marroquino.A província com mais vítimas registadas é Al-Haouz, a sul de Marraquexe e próxima do epicentro, com mais de metade dos mortos (542), segundo o balanço oficial, citado pela agência francesa AFP.Segue-se Taroudant (321 mortos), mais a sul, igualmente uma zona rural montanhosa no coração do Alto Atlas. As regiões de Chichaoua, Ouarzazate, Marraquexe, Azilal, Agadir, Casablanca e Al Youssufia também registaram vítimas mortais. "As operações de socorro prosseguem e estão a desenrolar-se em boas condições", indicou o Ministério do Interior marroquino.De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos, o sismo atingiu a magnitude 7,0 na escala de Richter e ocorreu na região de Marraquexe (norte) às 23:11, a uma profundidade de oito quilómetros.O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.O forte sismo foi sentido em Portugal e Espanha.