Sismo de 3,3 sentido na ilha açoriana do Faial

Um sismo com magnitude 3,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de 31 quilómetros do Capelo, no Faial, foi sentido esta sexta-feira às 09h51 locais (menos uma hora do que em Lisboa).

Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada em Capelo e Castelo Branco, concelho da Horta.

O evento foi ainda sentido com intensidade III na freguesia da Matriz.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, devendo-se manter a calma e contar com a ocorrência de possíveis réplicas.

A zona oeste do Faial está a registar desde domingo "um ligeiro incremento" da atividade sísmica, com todos os eventos "com epicentro no mar", disse à Lusa, na quarta-feira, o presidente do CIVISA.

"É uma das muitas zonas sismogénicas do arquipélago e desde o dia 03 de novembro (domingo), sensivelmente desde as 16:00, que se registou um ligeiro incremento da atividade sísmica nesta zona sismogénica, localizada a oeste do Faial, com uma distância entre os 25 e os 35 quilómetros da ilha", explicou Rui Marques.