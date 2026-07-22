Sismo de 3,6 na escala de Richter sentido no concelho de Évora

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

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Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi esta quarta-feira sentido no concelho de Évora, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Sismo sentido em Évora Direitos Reservados

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul-sudeste de Évora e foi registado à 01:22 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O abalo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.