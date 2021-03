SIS, PSP e GNR protegem vacinas contra a covid-19

Nenhum pormenor pode falhar: antes de qualquer carregamento de vacinas contra a covid-19 chegar a Portugal, as empresas farmacêuticas Pfizer, Moderna e AstraZeneca contactam com as forças de segurança nacionais sobre as horas da entrega e o ponto de entrada no País, dados que são também partilhados com o Serviço de Informações de Segurança (SIS) que "trabalha no sentido de identificar potenciais ameaças", de acordo com o Ministério da Saúde.