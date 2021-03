Quer uma vacina falsa? Como as fraudes avançam no mundo

Há semanas, a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) já tinha avisado: as organizações criminosas vão tentar lucrar com a vacinação contra a covid-19 que está em curso em vários países. E esta quarta-feira, foram apreendidas 400 ampolas com 2.400 doses falsas de vacinas contra a covid-19, num armazém na África do Sul. No mesmo local, foram descobertas máscaras 3M falsificadas. A operação levou a quatro detenções.



Já na China, foi desmantelada uma rede que vendia vacinas contrafeitas. 3 mil doses de vacina falsa foram apreendidas e mais de 80 suspeitos, detidos.



Em dezembro, a Interpol emitiu um "aviso laranja" para que os 194 países membros, Portugal incluído, estivessem atentos aos ataques de redes de crime organizado. As atividades em que estas se podem envolver são a falsificação, roubo e publicidade ilegal sobre as vacinas contra a covid-19 - nada que já não tenha ocorrido em pandemias anteriores. O aviso abrange ainda pessoas que anunciem, vendam e administrem vacinas falsas. A polícia internacional tem recebido relatos de tentativas de burla em lares, por exemplo.