Os conselhos grátis para o segundo mandato de Marcelo

Com um segundo mandato pela frente e uma campanha para trás que não trouxe grandes novidades, Marcelo Rebelo de Sousa poderia estar com falta de criatividade para os próximos cinco anos. Pedimos contributos à sociedade civil, e a alguns políticos, com a condição de que fossem ideias originais e fora da caixa. Um ou outro não cumpriu neste item, mas não denunciamos ninguém – o leitor saberá identificar os previsíveis. Mesmo assim, sobram aqui muitas propostas inesperadas, umas sérias outras nem tanto, para o Presidente da República (PR). Que tal elevar metade do País 500 metros?



MARIA ANTÓNIA PALLA

A ex-jornalista e mãe de António Costa quer escolas fechadas

"No dia em que a Inglaterra anuncia o aparecimento de duas variantes da Covid no seu território, Portugal inicia o debate sobre o desconfinamento.



Sou uma cumpridora convicta do confinamento porque me parece o verdadeiro antídoto, a par das máscaras contra a Covid. E não compreendo que sejam as crianças os primeiros a testar essa medida, se se vier a efetivar.