O monstro cresce em silêncio para nos apanhar de surpresa

Quando no final de 2011 as forças norte-americanas começaram a retirar do Iraque, o então Estado Islâmico do Iraque estava à beira da extinção. A maioria dos seus líderes tinham sido presos ou mortos e o número de atentados no país tinha diminuído consideravelmente. O sucesso das operações militares contra o grupo terrorista baseara-se numa aliança entre o governo xiita em Bagdade e os líderes tribais sunitas que tinham perdido privilégios após a deposição de Saddam Hussein, com o apoio militar dos EUA. Mas, apesar dos apelos à manutenção da aliança, após a saída das tropas americanas tudo ruiu. O governo então liderado por Noura al-Maliki não só desmobilizou 85 mil dos 100 mil sunitas que lutaram contra o grupo terrorista como decidiu perseguir uma boa parte deles por terem colaborado com o regime de Saddam.



O que aconteceu a seguir é conhecido: o novo líder do Estado Islâmico do Iraque, Abu Bakr al-Baghdadi começou a formar alianças com os chefes tribais sunitas, a recrutar novos líderes entre as antigos militares e forças de segurança do partido Baath e lançou uma campanha para libertar das prisões milhares de membros do grupo terrorista. Em poucos anos dominaria uma área do tamanho do Reino Unido, que lhe permitiria proclamar a existência de um novo califado entre a Síria e o Iraque.



Quase uma década depois, o Estado Islâmico estava novamente à beira da extinção. Após a derrota militar em Baghouz, em março de 2019, a maioria dos membros tinha sido preso ou morto. E quando em outubro desse ano Abu Bakr al Baghdadi ativou o colete de explosivos para não ser capturado pelas tropas americanas o grupo ficou sem o líder carismático que inspirou milhares de homens e mulheres a viajar para a Síria e para o Iraque para viver na ilusão do califado.