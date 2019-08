Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional das Matérias Perigosas (SNMMP), confirmou à SÁBADO que na próxima segunda-feira terá uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação. Às 11h30, será recebido pelo Governo, mas não levanta o aviso prévio de greve para 12 de agosto.

"Só será levantado com um acordo", afirmou. O Governo também se vai reunir com a Antram e com a Fectrans.

"Desde que foi anunciada a greve por parte dos sindicatos, já houve três tentativas de nos sentarmos à mesa com entidades patronais para a evitar. A reunião de segunda-feira é um apelo ao senhor ministro para intervir nesse sentido, para concretizar a reunião e chegar a consenso para que greve não se venha a concretizar", garante Francisco São Bento.



A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que começa no dia 12, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.



O Governo terá que fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.



Com Lusa