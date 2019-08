O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, admite que ainda é possível evitar a greve prevista para o próximo dia 12 de agosto e tem em cima da mesa um plano coletivo de trabalho de seis anos - ao contrário dos contratos de dois anos que estão a ser negociados - com aumentos de 50 euros de ano para ano a partir de 2021.



A proposta, revelada em entrevista ao Expresso, faria com que os funcionários com 700 euros de salário-base em 2020 passassem a receber 1000 euros em 2025. "Ficavam todos a ganhar: os motoristas iriam ganhar mais em 2025 e a ANTRAM não ia ficar refém dos pedidos de aumentos de motoristas em cada final de contrato de curta duração", refere Pardal Henriques.





O advogado considera que é "um bocadinho excessivo" dizer que os portugueses vão estar reféns dos motoristas durante a greve , pois "uma greve tem sempre impacto na economia". Segundo o vice-presidente da SNMMP, "o país entrou em caos em abril mas não por culpa dos sindicatos". "O Governo estipulou seviços mínimos de 40% mas só para Lisboa e Porto, dizendo que os portugueses de primeira eram só dessas cidades. No resto do país, as pessoas consideraram-se excluídas e o combustível acabou."O representante dos motoristas de matérias perigosas diz ao semanário que "o abastecimento de serviços essenciais está garantido" e que a proposta do sindicato passa por estabelecer 25% de serviços mínimos nos restantes setores.Pardal Henriques considera aindam que existirão "infiltrados" para causar confusão na greve. "Os infiltrados podem vir dos 'coletes amarelos', que tentaram associar-se à greve, mas também de alguma empresa de camionagem", acrescenta.

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional das Matérias Perigosas (SNMMP), confirmou à SÁBADO que na próxima segunda-feira terá uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação. Às 11h30, será recebido pelo Governo, mas não levanta o aviso prévio de greve para 12 de agosto.