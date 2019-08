Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), garante que a alguns trabalhadores que exerceram a greve de 15 de abril, "nomeadamente os mais ativos, não têm estado a renovar os contratos", com o mesmo a acontecer a "outros que já eram efetivos". Já a ANTRAM garante que estas saídas se deveram a "processos disciplinares e nenhum deles teve a ver com a greve de abril".

"O que acontece foi que estes trabalhadores não cumpriram o contrato de trabalho, os serviços na empresa, os processos foram desencadeados e alguns foram despedidos", afirma André Matias de Almeida, da ANTRAM. Tal enquadra-se no despedimento por justa causa.

À SÁBADO, São Bento garante que têm surgido "processos disciplinares sem fundamento" – e que o Governo foi avisado. "Pedimos também ao Governo que agisse nesse sentido, uma vez que temos noção que estavam a ser contratados trabalhadores para repor os afastados, o que é ilegal quando se despedem funcionários".

Segundo o artigo 145.º do Código do Trabalho, artigos 1 e 2, "até 30 dias após a cessação do contrato, o trabalhador tem, em igualdade de condições, preferência na celebração de contrato sem termo, sempre que o empregador proceda a recrutamento externo para o exercício de funções idênticas àquelas para que foi contratado" e "a violação do disposto no número anterior obriga o empregador a indemnizar o trabalhador no valor correspondente a três meses de retribuição base".

"Só disseram aos trabalhadores que não renovariam o contrato, sem especificar motivos", afirma São Bento.

Em abril, foi decretada a situação de crise energética devido à "constatação do incumprimento" da requisição civil. Porém, São Bento afirma que não tem conhecimento de motoristas que tenham sofrido procedimentos disciplinares ou acusados de crime de abandono de funções por infringirem a requisição decretada pelo Governo.

Fuga aos impostos dos patrões? ANTRAM nega

"Nos últimos 20 anos, o setor defraudou o erário público em 2,1 mil milhões de euros, por não pagar impostos e contribuições para a segurança social", afirmou Anacleto Rodrigues, porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), à imprensa no dia 26 de julho. A acusação devia-se ao não pagamento de impostos e contribuições para a Segurança Social.

Para a ANTRAM, o número deve-se a um erro. "Aplicam a tributação de 23,75% [de taxa social única, aplicada sobre o salário de cada trabalhador e encaminhado para a Segurança Social], mas esta não se aplica nem ao trabalho suplementar nem às ajudas de custo. Os trabalhadores, se receberem montantes em horas de trabalho suplementar, são tributados. Com as ajudas de custo, não. Para as empresas é indiferente", explica.

Na segunda-feira, o Governo vai reunir-se com os sindicatos às 11h30 e com a ANTRAM e a Fectrans às 15 horas. A greve dos motoristas de matérias perigosas está marcada para dia 12 de agosto e o Governo ainda não emitiu o despacho dos serviços mínimos. A ANTRAM acredita que possa surgir a meio da próxima semana. "Se o Governo decretar abaixo dos 50% é uma afronta à ANTRAM e ao País", defende Matias de Almeida.