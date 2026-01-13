Sábado – Pense por si

Sindicato de Polícia pede demissão de ministra após "desperdício de verbas"

Lusa 14:53
Sindicato acusa a ministra da Administração Interna de ter desperdiçado quase 40 milhões de euros na áreas das migrações e asilo quando podiam servir para aumentar os salários dos polícias.

O Sindicato Nacional de Polícia (Sinapol) pediu esta terça-feira a demissão da ministra da Administração Interna, responsabilizando-a pelo desperdício de quase 40 milhões na área das migrações e asilo enquanto alega não ter verbas para aumentar os salários dos polícias.

Polícia
Polícia PAULO CUNHA/LUSA_EPA

Em causa está o facto de Portugal ter sido sujeito a uma coima por parte da União Europeia de 8,4 milhões de euros por recusar acolher quatro centenas de refugiados e de o Governo ter retirado a construção dos Centros de Instalação Temporária (CIT) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que contavam com 30 milhões de euros de financiamento, segundo o sindicato.

"O Ministério da Administração Interna desperdiçou quase 40 milhões de euros por pura incompetência e, ainda assim, tem o desplante de afirmar que não existem verbas para a valorização profissional e salarial dos polícias", acusa o Sinapol, considerando que a única decisão aceitável é a demissão de Maria Lúcia Amaral.

"Senhora ministra, em nome da responsabilidade política e do respeito pelos contribuintes, faça um favor ao país e demita-se", refere o Sinapol.

Quanto aos CIT, o governo já prometeu que os dois novos equipamentos - essenciais para a detenção de estrangeiros com processos de retorno em curso - vai avançar, mesmo sem as verbas do PRR.

"Este prejuízo resulta exclusivamente da incapacidade de executar um projeto essencial, obrigando agora o Estado português a suportar custos que deveriam ter sido cobertos por fundos europeus", acusa o Sinapol.

Sobre a recusa de refugiados, cujo valor da proposta de multa foi hoje divulgada pelo jornal Expresso, o Governo tem pedido a revisão dos números de retorno de estrangeiros contabilizados por Bruxelas, salientando que a multa será negociada ou até poderá não ocorrer.

Segundo o governo, Bruxelas baseou a sua decisão em números de junho, "quando a AIMA [Agência para a Integração, Migrações e Asilo] ainda não tinha concluído o tratamento dos dados" e só depois ficaram concluídos os dados das manifestações de interesse que elevaram os casos de retorno de estrangeiros de 400 para 27 mil, disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final de dezembro.

"A Comissão Europeia não tinha noção disso" e agora percebeu "que a realidade migratória portuguesa não é a realidade que estava descrita naquele relatório" que aprecia a situação de todos os Estados-membros.

Quando o governo invoca "pressão migratória", explicou Leitão Amaro, não diz respeito à existência de 1,5 milhões de estrangeiros com autorização de residência em Portugal, mas sim os critérios do mecanismo de solidariedade que dizem respeito apenas a situações irregulares, processos de retorno ou refugiados.

Perante a abertura de Bruxelas para rever a situação portuguesa, o Governo alterou o sentido de voto contra a redistribuição de 21 mil refugiados para abstenção, mas não os irá receber.

Na sequência da decisão de Bruxelas de aceitar rever os números, Portugal alterou o voto contra para abstenção na discussão da proposta para redistribuir refugiados ao abrigo do mecanismo europeu de solidariedade.

Tópicos Milhões Bruxelas Portugal Cit António Leitão Amaro Comissão Europeia Ministério da Administração Interna União Europeia Maria Lúcia Amaral
