Montenegro garante que edifício da Livraria Lello no Porto vai ser Monumento Nacional

O processo de reclassificação do edifício da Livraria Lello, situado no centro do Porto, foi iniciado em 2021.

O primeiro-ministro garantiu esta terça-feira que “será definitivamente assumido” em “letra de lei” a reclassificação do edifício da Livraria Lello, no Porto, como Monumento Nacional e que o Governo “tem já em circulação legislativa” o diploma para o efeito.



Edifício da Livraria Lello no Porto será Monumento Nacional ESTELA SILVA/LUSA

“Neste dia 13 de janeiro de 2026, o dia em que se marcam os 120 anos da Livraria Lello, dia em que se marcam os 25 anos da abertura oficial do Porto 2001 Capital Europeia da Cultura, um dia, portanto, de referência, um dia de memória, um dia de apelo ao nosso património e à nossa identidade, eu quero aqui dizer-vos que o Governo já tem em circulação legislativa o diploma que vai reclassificar este edifício da Livraria Lello como monumento nacional e, portanto, será definitivamente assumido em letra de lei”, afirmou Luís Montenegro.

O chefe do Governo, a discursar na cerimónia dos 120 anos da Livraria Lello, que se assinalam hoje, adiantou que o ato que vai “perpetuar a identidade, também a ligação de todo o país, de toda a comunidade, a este edifício e a este projeto”, daquele edifício vai acontecer “nas próximas semanas”.

“É muito importante porque já estamos há uns anos à espera que nos classifiquem. O processo desenvolveu se todo, correu tudo bem só faltava o final”, afirmou a responsável pela Livraria Lello, Aurora Pinto, à margem da cerimónia, quando questionada sobre o anúncio de Luís Montenegro.