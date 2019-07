A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP) afirmou hoje que "há questões que continuam sem resolução e estão a afetar a harmonia interna da instituição" e pediu uma reunião urgente ao Diretor Nacional da PSP.Em comunicado, a ASPP-PSP considera que a Direção Nacional "não pode continuar sem dar respostas aos profissionais em matérias tão importantes como o pagamento dos retroativos devidos dos suplementos remuneratórios retirados ilegalmente, a continuação da ausência de subsídio de risco, falta de implementação da lei para fiscalização da Saúde e Segurança no Trabalho, o não pagamento das horas em excesso trabalhadas na final da Liga das Nações, entre outras questões, como as conclusões do último relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).Entre os pontos que a ASPP-PSP pretende ver resolvidos estão questões como a falta de efetivos, a sua gestão e as repercussões nos profissionais e no serviço prestado aos cidadãos, fruto da sobrecarga de trabalho, da falta de meios (viaturas e equipamentos) para o desempenho da missão, "que se têm agravado de dia para dia".