Segundo os dados finais revelados pela GNR, entre os dias 18 e 21 foram fiscalizados 21.200 condutores, dos quais 375 conduziam com excesso de álcool e, destes, 149 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.



Foram também detidas 46 pessoas por conduzirem sem carta.



A GNR detetou 6.565 contraordenações, 3.574 por excesso de velocidade, 327 por falta de inspeção periódica, 280 por anomalias no sistema de iluminação ou sinalização, 210 por uso indevido do telemóvel ao volante e 197 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha para crianças.



Foram ainda detetados 128 casos de falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.



Durante a Operação Páscoa a GNR intensificou o patrulhamento e a fiscalização nos principais eixos rodoviários, com particular atenção a manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, mudanças de direção e cedência de passagem, à utilização indevida do telemóvel, à condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas e ao excesso de velocidade.

Sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas com gravidade nos mais de 920 acidentes registados pela GNR durante a Operação Páscoa, que terminou na segunda-feira e foi mais mortífera do que a do ano passado.Na Operação Páscoa de 2018, a GNR tinha registado menos vítimas mortais (6) e menos feridos graves (19), apesar do número de acidentes ter sido superior (1.010 em vez dos 921 deste ano).