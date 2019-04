A carregar o vídeo ...



"Lamentamos estragar a vossa festa, mas o rio Tejo, aqui ao lado, a nossa cidade e as gerações futuras não têm nada para celebrar." Era isto que um dos quatro jovens do grupo Extinction Rebellion Portugal tentou dizer ao interromper o discurso do primeiro-ministro António Costa no 46.º aniversário do PS, esta segunda-feira. Apesar de terem sido abafados pelo militantes socialistas, que repetiram aos gritos "PS! PS! PS!", o protestante sabia o que queria: criticar a construção do aeroporto no Montijo.

Através de um post de Facebook, o grupo diz que a construção pode comprometer "a saúde e a qualidade de vida de 30 mil pessoas". "A poluição atmosférica e sonora dos aeroportos é causa de AVCs, doenças cardiovasculares e respiratórias, cancros, perturbações no sono e cognitivas", frisa.



Extinction Rebellion é um movimento sociopolítico internacional, que nasceu no Reino Unido, com o propósito de atuar "através de ações de desobediência civil não violentas para a reversão da emergência climática e ecológica global". Hoje em dia está presente em mais de 350 cidades por todo o mundo, inclusive Portugal.



À TSF, o coordenador do grupo em Portugal Sinan Eden, diz que o grupo tem três objetivos: "dizer a verdade; uma redução drástica das emissões de gases com efeitos de estufa com uma transição energética justa; e que esta transição seja aceite num processo participativo e democrático."



Na mesma publicação de Facebook, o grupo exige a suspensão do novo aeroporto no Montijo, no Estuário do Tejo - "um paraíso de biodiversidade". "Diga a verdade sobre as relações entre o poder político, a Vinci e as empresas que lucrarão com este projeto. Diga a verdade sobre a legislação europeia e nacional - relativa à proteção de ecossistemas, à saúde pública, ao direito a um ambiente são e a processos adequados de avaliação ambiental - que está a ser violada neste processo."