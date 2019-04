São mais de 30 rolos, presos com atilhos de pano. A maioria esconde slogans e convocatórias escritas há exatamente 50 anos pelos estudantes de Coimbra a pincel e tinta em papel de cenário. Mas também há desenhos em cartolinas ou feitos em papel de jornal. E (raros) cartazes impressos. Cada um conta uma parte da história dos meses que prolongaram a Crise Académica na cidade dos estudantes até meados de 1969.Como e desde quando estão guardados nos arquivos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra? Não se sabe, diz o vice -diretor António Maia do Amaral, que com a SÁBADO abriu parte destes rolos. A provar a excecionalidade da seleção de cartazes que se apresentam nestas páginas é que eles nunca fizeram parte do catálogo da biblioteca e, por isso, a sua existência era até hoje praticamente desconhecida do público.

