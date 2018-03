Dois bebés nasceram no passado sábado, dia 17 de Março, no hospital de Portimão, e um deles deixou de respirar. Visto que não se encontrava nenhum pediatra no serviço naquele dia, o bebé acabou por ser reanimado por anestesistas. Não havia qualquer médico de pediatria presente nas Urgências da cidade algarvia quando as mães entraram em trabalho de parto.

A situação aconteceu num dos dois partos que foram necessários realizar no Hospital de Portimão entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, dia 18 de Março.

O episódio foi revelado pelo deputado do PSD Cristóvão Norte, que considera "grave e irresponsável" que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) "não assegure pediatras na unidade de Portimão, de modo a garantir a segurança no funcionamento dos serviços, designadamente no bloco de partos, berçário e internamento de pediatria", revelou em comunicado na sua página de Facebook.

Cristóvão Norte já avançou com um requerimento ao Governo para que não autorize partos "sem que estejam cumpridas as regras mínimas de segurança". Ao Correio da Manhã, a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) reconheceu que os partos "não devem" ser efectuados na ausência de pediatra e o que está previsto é a transferência para a unidade de Faro.

No entanto, em alguns casos, "designadamente, em situações de parto iminente, por questões de segurança para a mulher e o bebé, não se equaciona a transferência", disse, assegurando que "a criança foi devidamente assistida" e tanto ela como a mãe "encontram-se bem", relata o Correio da Manhã.

O CHUA admite, ainda, que a carência de pediatras "é já sobejamente conhecida", mas a ausência de médicos da especialidade na Urgência de Portimão, no sábado, foi "excepcional e imprevisível". Nos últimos seis meses, garantiu, a escala de Pediatria em Portimão teve "cobertura de 100%".

A ausência de pediatras no hospital de Portimão já tinha sido denunciada em Julho, pelo PSD, adiantando que "médicos de clínica geral estavam a fazer o atendimento a crianças e jovens", segundo Cristóvão Norte. O mesmo disse que recebeu uma resposta do Ministro da Saúde de que "o Algarve estava incluído nas zonas periféricas para efeito da contratação de médicos" e que, no entanto, "a maternidade esteve encerrada três dias no princípio de 2017 por falta de pediatras".