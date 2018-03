O PSD pediu esta terça-feira esclarecimentos ao Governo sobre as medidas de contingência que estão a ser tomadas sobre o surto de sarampo, dados sobre a vacinação e se pondera adoptar "novas medidas" para combater a doença."Desde o passado dia 9 de Março, ocorreram já mais de cinco dezenas de casos de sarampo em Portugal, um dos quais numa criança, sendo de admitir que esse número possa ainda aumentar", referem os sociais-democratas, numa pergunta que deu hoje entrada na Assembleia da República."Que medidas de contingência estão as autoridades de saúde pública a tomar, designadamente em termos preventivos e de contenção deste novo surto de sarampo, em especial na região norte do país?", questiona o PSD.Na pergunta, assinada pelos deputados Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales, o PSD quer saber "quantos profissionais do Serviço Nacional de Saúde se encontram, na presente data, vacinados contra o sarampo e qual é a perspectiva de vacinação futura daqueles que ainda não o tenham sido"."Que medidas tomou o Governo, nos últimos dois anos, no sentido de promover a vacinação contra o sarampo, em especial no caso de crianças e jovens, e qual a evolução da respectiva taxa de vacinação no mesmo período?", questionam ainda.O PSD questiona ainda se o Governo pondera "aprovar novas medidas que contribuam activamente para contrariar a ocorrência de casos de sarampo no nosso país".O PSD aproveita a pergunta formulada ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, para se juntar ao apelo feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que a população adira à vacinação contra o sarampo.O último balanço Direcção-Geral de Saúde (DGS) aponta para 53 casos de sarampo confirmados em Portugal, de um total de 145 situações suspeitas. "Até às 19h do dia 19 de Março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", referia a informação divulgada na noite de segunda-feira pela DGS.Dos 145 casos reportados, 53 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 51 foram infirmados.Dos 53 casos agora confirmados, todos adultos, um pertence à região Centro, embora com ligação ao surto que decorre na região Norte. Há ainda um conjunto de 41 casos a aguardar resultado laboratorial.De acordo com o comunicado, estão internados cinco doentes, com situação clínica estável.