Um sem-abrigo não identificado foi esta sexta-feira internado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa - Hospital Júlio de Matos depois de ter estado mais de um mês no jardim da Avenida 24 de Julho em Santos, Lisboa - passando os últimos dias embrulhado num saco de plástico. De acordo com o jornal i, o homem estava em estado psicótico e o risco de morte era iminente.

O indivíduo, que havia sido sinalizado pela VITAE – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, costumava movimentar-se entre as zonas lisboetas de Santos e Belém, e foi contactado pela primeira vez pelo Hospital Júlio de Matos no dia 22 de janeiro, através de uma equipa da entidade responsável e da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

"Nessa noite, fomos ao jardim para percebermos o estado do senhor. E constatámos uma situação que é raro ver na psiquiatria: o indivíduo estava em mutismo completo, sem dizer uma palavra, extraordinariamente desagradado, cheio de casacos, com óculos escuros e muito sujo. Além disso, estava numa posição muito difícil de manter, imobilizado, com o braço levantado e a mão sobre o ouvido, possivelmente com atividade alucinatória auditivo-verbal" refere ao jornal i o psiquiatra António Bento, diretor do Serviço de Psiquiatria Geral e Transcultural do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.

No entanto, após tentativas sucessivas de abordagem ao sem-abrigo, este fugiu. Foi redigido um relatório médico psiquiátrico sobre o estado de saúde do sem-abrigo e iniciado o processo de internamento do sem-abrigo, que só viria a acontecer na passada sexta-feira. Para tal, foi necessário um mandado de condução da autoridade de saúde, a intervenção do INEM e da PSP e o acompanhamento da VITAE para levar o homem até às urgências do Hospital de São José , em Lisboa.

"Foram feitos os exames necessários e os meus colegas determinaram que o sem-abrigo reunia as condições para ser internado", conta António Bento ao jornal, referindo que o homem ficará agora "o tempo necessário para se tratar e depois se houver necessidade terá alta".

"O que acontece muitas vezes neste tipo de casos é que estas pessoas estão tão degradadas que mesmo quando arranjamos uma solução habitacional quando tem alta, a pessoa não pode ir porque já não tem autonomia, precisa de cuidados e acompanhamento permanente", explica o médico, referindo ao i que a VITAE já se comprometeu a receber o homem em questão quando este tivesse alta.