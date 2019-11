O Governo prometeu, em julho, investir até ao final do próximo ano 131 milhões de euros na integração dos sem-abrigo . Mas nem a Câmara de Lisboa nem a do Porto viram qualquer investimento a chegar."Do lado do Governo, não há dinheiro a ser investido, nem por via das autarquias nem por via das associações", afirmou ao Público Manuel Grilo, vereador da Educação e dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa. Já o vereador com pelouro da Ação Social do Porto, Fernando Paulo, garantiu que à cidade do norte também não chegou nada.No Porto há 140 pessoas a viver na rua e em Lisboa cerca de 360.