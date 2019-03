Seis feridos num incêndio em habitação em Oeiras

O alerta para o incêndio ocorreu às 06:50, numa habitação, na Rua Gil Vicente n.º 10, em Oeiras.



No local estão uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital S. Francisco Xavier, elementos dos Bombeiros de Carcavelos, Parede, Linda-a-Pastora, Barcarena e Dafundo.



Às 08:00 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 10 veículos.

Um incêndio numa habitação em Oeiras, distrito de Lisboa, que está em fase de rescaldo desde as 07:45, causou hoje seis feridos, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à Lusa que seis pessoas, três adultos e três crianças, estavam cerca das 08:00 a ser assistidas por inalação de fumos.