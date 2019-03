O Banco Montepio, que já gastou cerca de um milhão de euros com a defesa de Tomás Correia, pode ver anulada pelo Banco de Portugal (BdP) a decisão de suportar os encargos associados a apoio jurídico dado a ex-gestores e gestores condenados. Segundo avança esta segunda-feira o Público, o BdP quer conhecer os detalhes dos 950 mil euros já pagos à Uría e Menendez, a sociedade espanhola de advogados chefiada em Portugal por Proença de Carvalho, que tem apoiado juridicamente Tomás Correia.

De acordo com a ata tornada pública pelo jornal, na Assembleia Geral de 16 de março de 2018 foi deliberado que o Montepio assumiria o "pagamento dos custos em que possam incorrer os atuais ou antigos administradores e membros de outros órgãos sociais da sociedade, relacionados com quaisquer processos ou procedimentos que sejam direta ou indiretamente relacionados ou resultantes da atividade na Sociedade e que resultem de contas de honorários passadas na devida forma ou de documentos emitidos por entidades oficiais" – decisão que permite que o banco assuma os encargos de apoio jurídico a antigos e atuais gestores condenados em processos movidos por entidades oficiais, como o supervisor bancário, a CMVM, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) ou Ministério Público.

No entanto, o BdP tem dúvidas relativamente à legalidade da decisão e enviou uma carta a Carlos Tavares (chairman) e a Dulce Mota (presidente executiva) para esclarecer a deliberação. O supervisor poderá anular a decisão.

A proposta foi apresentada por Tomás Correia, como representante da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). Além de poder existir um conflito de interesses, a deliberação pode não ter respeitado todos os trâmites legais.

Sobre o assunto, fonte oficial da Associação Mutualista disse ao jornal que "o que está previsto é o pagamento apenas das custas processuais". Já Tomás Correia, em entrevista ao DN/TSF, afirmou que uma das áreas muito importantes da atividade empresarial é aconselhar e trabalhar para que haja mecanismos de proteção para que algum dos administradores das empresas ou diretores possam ser protegidos, quando acusados, ou quando envolvidos em qualquer ação que tenha a ver com o exercício da profissão".



Além de querer esclarecer a deliberação, o BdP quer conhecer os detalhes dos custos suportados pelo banco no processo de Tomás Correia, que alcançam já quase um milhão de euros. À Uría foram pagos 950 mil euros - 190 mil para pagar a defesa do Montepio e 760 mil para suportar encargos honorários dos advogados dos gestores.