Semana sim, semana não, a menina de 6 anos fica com o pai. Nestes intervalos de tempo, a mãe convive com as amigas, se quiser trabalha até mais tarde e, feito o balanço, agradece a mudança ao juiz Joaquim Manuel Silva: "Sabe Sr. Dr., estou tranquila." A filha também apresenta progressos, tanto no rendimento escolar como a nível emocional: já não teme o avô materno, nem os colegas, nem professores, nem homens em geral. Isto porque deixou de ficar exclusivamente à guarda da mãe.





Assim se manteve até aos 3 anos, altura em que o juiz decidiu fixar outro regime – teoricamente mais igualitário. Na prática, a mudança trouxe um sentido de dever ao pai: desde então, passou a cumprir com todas as responsabilidades parentais. "Sempre que há esta possibilidade, é preferível. A ausência do pai ou da mãe provoca no cérebro humano a mesma emoção negativa de um murro no estômago. Segundo os entendidos, gera na criança a síndrome de rejeição", explica à SÁBADO o juiz Joaquim Manuel Silva.



Quem está a favor e contra

Contudo, a medida não é usual: a avaliar pela petição n.º 530/XIII/3.ª, que deu entrada na Assembleia a 17 de julho de 2018. Conta com 4.169 subscritores e tem provocado polémica. De um lado, os peticionários (representantes da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos) reclamam a alteração legislativa ao artigo 1906.º do Código Civil, pela regra da residência alternada como primeira opção. Do outro, 23 associações contestam: em carta aberta, invocaram que tal mudança seria um risco para as vítimas de violência doméstica.



Nesta manhã de quarta-feira, dia 19, o assunto volta ao Parlamento. Mais precisamente à sala 8, onde a partir das 9h30 a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias faz a apreciação dos pareceres: isto é, se o projeto reúne as condições formais para subir a plenário. Fernando Rocha Andrade, deputado socialista e relator da proposta, diz à SÁBADO que a discussão de hoje é somente formal, ainda que "os diplomas estejam em condições de subir a plenário, não há espaço para agendá-lo nesta legislatura". Mas ressalva: "A petição não caduca com o fim da legislatura."



Pressupostos praticáveis?

Portanto, o debate público continua. Fidélia Proença de Carvalho, advogada especializada em Direito da Família, não dá uma resposta linear à SÁBADO. No seu entender, o sistema é o ideal mas mediante uma série de pressupostos. A saber: relativa proximidade geográfica das casas dos progenitores; habitações semelhantes (para evitar preferências do menor); separação muito amigável; inserção social e rendimentos equitativos dos pais; as mesmas orientações educativas, culturais e alimentares (por exemplo, mãe vegan e pai nem por isso podem ser perturbadores para a criança em residência alternada); idêntica disponibilidade de tempo para acompanhar o filho ou ter apoios (avós que podem colmatar esta dificuldade).



Será tudo isto concretizável? "Raramente estão reunidos estes pressupostos e muitas vezes a separação é precedida de situações de violência doméstica", responde a advogada. E acrescenta: "Como é lógico, numa situação de grande conflitualidade é natural que os progenitores percam as coordenadas da relação com o filho e que o usem para as suas pequenas vinganças e picardias." Dito de outro modo, a especialista lamenta que a proposta de Projeto de Lei não seja aplicável à maior parte dos casos. Assume assim a posição: "Sou contra, na medida em que ele quer ser regra e não a exceção."



Que família é esta? Filme de reflexão

Magda Gomes Dias, fundadora da Escola da Parentalidade alerta para outro aspecto: crianças-andarilho. A realidade da residência alternada pode revelar-se desgastante para os menores. "A partir de certa altura é uma enorme canseira. Percebo que esta nova medida vai incentivar a presença dos progenitores, mas preciso de perceber quais as condições se não haverá risco de negligência", diz à SÁBADO.



À laia de sugestão de fim-de-semana, a especialista refere um filme. A comédia francesa C'est Quoi Cette Famille ?! (Que Família é Esta?) aborda, de forma original, a dinâmica familiar de um filho único (Bastien) com seis meio-irmãos saturados da itinerância entre as casas dos pais divorciados. Decidem então instalar-se – todos – numa casa da avó – um espaçoso apartamento. "E os pais é que se adaptam à nova realidade", remata Magda Gomes Dias.

Neste e em tantos outros casos, o magistrado do Juízo de Família e Menores de Mafra (Comarca de Lisboa Oeste) opta pela residência alternada para os filhos de pais separados. Pelas estimativas do próprio, fixou este modelo em cerca de 50% dos processos que lhe chegaram (de setembro de 2017 até à data). Mas voltemos ao caso inicial: após o divórcio dos progenitores, a menina em questão – à época tinha 1 ano – ficou a viver com a mãe. O pai raramente conseguia cumprir as visitas quinzenais, a menor ressentia-se com as ausências e temia a figura masculina.