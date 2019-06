Sabe qual é a cidade portuguesa com mais trânsito?

Respondeu Lisboa? Então acertou! De acordo com o ranking mundial das cidades mais congestionadas em 2018, elaborado pela Tom Tom com dados reais dos seus utilizadores, a cidade portuguesa com mais trânsito é a capital Lisboa.

A situação lisboeta é tão caótica que também foi considerada a cidade com mais trânsito da Península Ibérica, deixando para trás Madrid e Barcelona, que aparece logo a seguir.

Este ranking resulta dos dados recolhidos pela Tom Tom de todos os utilizadores dos seus sistemas, sendo que a referência usada é o tempo necessário para cumprir a viagem em causa. A partir destes dados foi possível obter um valor percentual que representa a quantidade de tempo que os condutores fazem a mais por ano. Em Lisboa este valor é de 32%, pelo que o tempo de viagem é, em média, 32% superior ao previsto sem trânsito.

Mas nem tudo são más notícias

Lisboa até pode ser a cidade portuguesa com mais trânsito da Península Ibérica, mas não regista uma tendência de subida face ao ano anterior. É que o nível de congestionamento em 2018 foi exactamente o mesmo do que em 2017: 32%.

Quando comparada com as cidades mais problemáticas – ao nível do trânsito – do mundo, Lisboa surge na posição 77 de um total de 403 cidades avaliadas. Mumbai (Índia) é quem lidera a lista, seguida de Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Nova Deli (Índia) e Moscovo (Rússia).





Ranking das cidades mais congestionadas a nível global (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – população superior a 800.000 pessoas):

Ranking das cidades mais congestionadas na Europa (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – população superior a 800.000 pessoas):

1 Moscovo, Rússia 56% 6 Novosibirsk, Russia 44% 2 Istambul, Turquia 53% 7 Atenas, Grécia 40% 3 Bucareste, Roménia 48% 8 Roma, Itália 39% 4 São Petersburgo, Rússia 47% 9 Varsóvia, Polónia 39% 5 Kiev, Ucrânia 46% 10 Yekaterinburg, Ríssia 37%

Ranking das cidades mais congestionadas na América do Norte (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – população superior a 800.000 pessoas):

1 Cidade do México,México 52% 6 Toronto, Canadá 32% 2 Los Angeles, EUA 41% 7 San Jose, EUA 32% 3 Vancouver, Canadá 38% 8 Seattle, EUA 32% 4 Nova Iorque, EUA 36% 9 Miami, EUA 30% 5 São Francisco, EUA 34% 10 Chicago, EUA 28%

Ranking das cidades mais congestionadas na América do Sul (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – população superior a 800.000 pessoas):

1 Bogotá, Colômbia 63% 6 Santiago, Chile 40% 2 Lima, Perú 58% 7 Salvador, Brasil 38% 3 Recife, Brasil 49% 8 Buenos Aires, Argentina 36% 4 São Paulo, brasil 42% 9 Fortaleza, Brasil 35% 5 Rio De Janeiro 42% 10 Porto Alegre, Brasil 33%

Ranking das cidades mais congestionadas na Ásia (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – população superior a 800.000 pessoas):

1 Bombaim, Índia 65% 6 Tel Aviv, Israel 42% 2 Nova Deli, India 58% 7 Zhuhai, China 42% 3 Jacarta, Indonésia 53% 8 Guangzhou, China 42% 4 Bangecoque, Tailândia 53% 9 Tóquio, Japão 41% 5 Chongqing, China 44% 10 Pequim, China 40%

Ranking das cidades mais congestionadas em África (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – todas as dimensões populacionais):

1 Cairo, Egito 44% 6 Durban, África do Sul 18% 2 Cidade do Cabo, África do Sul 31% 7 Bloemfontein, África do Sul 12% 3 Joanesburgo, África do Sul 30% 4 Pretoria, África do Sul 24% 5 East London, África do Sul 20%

Ranking das cidades mais congestionadas na Austrália e Oceânia (nível de congestionamento diário geral – tempo extra de viagem – todas as dimensões populacionais):