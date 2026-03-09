Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de março de 2026 às 13:33

“Serenidade e exigência”: a análise ao primeiro discurso de António José Seguro como Presidente da República

Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto, analisa o discurso de tomada de posse de António José Seguro, sublinhando a “serenidade, exigência e maturidade democrática” das palavras do novo presidente, que pediu responsabilidade e compromisso aos partidos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)