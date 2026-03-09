Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de março de 2026 às 11:03

O momento em António José Seguro toma posse como novo Presidente da República

António José Seguro prestou, esta segunda-feira, juramento sobre a Constituição Portuguesa, na cerimónia na Assembleia da República.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana