Portugal

Negociação da legislação laboral termina sem acordo, afirma CIP

Lusa 17:47
As negociações sobre o pacote laboral terminam sem acordo pela ausência de entendimento com a UGT.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, disse em declarações à RTP Notícias que as negociações sobre o pacote laboral terminaram sem acordo e responsabilizou a UGT pela ausência de um entendimento.

Protestos contra o Pacote Laboral
Protestos contra o Pacote Laboral Lusa

"É da responsabilidade da UGT não haver acordo", disse o líder da CIP, referindo-se à reunião técnica que hoje decorreu no Ministério do Trabalho entre os parceiros sociais e que terminou sem ter sido atingido um entendimento.

Armindo Monteiro afirmou que "não é habitual vermos a UGT ter a atitude que teve" durante o processo de negociação da reforma laboral proposta em julho de 2025 pelo Governo.

