Sábado – Pense por si

Fotogalerias
António José Seguro, a sua esposa Margarida Maldonaldo e os dois filhos a chegar à residência oficial em Belém
Presidente da República presta juramento sobre a Constituição na Assembleia da República
O Presidente da República cumprimenta populares à entrada do Palácio de Belém
António José Seguro acena depois da sua cerimónia de tomada de posse
O novo presidente português, António José Seguro cumprimenta o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o primeiro-ministro Luís Montenegro, no Palácio de Belém
António José Seguro assina o livro de honra no Mosteiro dos Jerónimos em homenagem ao poeta Luís de Camões
O Presidente durante a cerimónia de tomada de posse em Belém
Parlamento português durante a cerimónia de tomada de posse de António José Seguro
António José Seguro cumprimenta o Rei Filipe VI de Espanha
António José Seguro, a sua esposa Margarida Maldonaldo e os dois filhos a chegar à residência oficial em Belém
Presidente da República presta juramento sobre a Constituição na Assembleia da República
O Presidente da República cumprimenta populares à entrada do Palácio de Belém
António José Seguro acena depois da sua cerimónia de tomada de posse
O novo presidente português, António José Seguro cumprimenta o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o primeiro-ministro Luís Montenegro, no Palácio de Belém
António José Seguro assina o livro de honra no Mosteiro dos Jerónimos em homenagem ao poeta Luís de Camões
O Presidente durante a cerimónia de tomada de posse em Belém
Parlamento português durante a cerimónia de tomada de posse de António José Seguro
António José Seguro cumprimenta o Rei Filipe VI de Espanha
09 de março de 2026 às 15:39

Do discurso no Parlamento à chegada a Belém: A tomada de posse de António José Seguro em imagens

António José Seguro, o novo Presidente da República, tomou posse esta segunda-feira. Foi recebido na Assembleia da República pelos deputados e por vários líderes mundiais, de seguida foi até ao Mosteiro dos Jerónimos prestar homenagem a Camões e entrou em Belém pela primeira vez com a família.

Mais Fotogalerias
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.