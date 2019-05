O SEF adianta que, posteriormente, veio a verificar-se que pendia sob este cidadão um mandado de detenção europeu, emitido por Espanha, por suspeitas de pertencer a uma organização criminosa naquele país.



Segundo o SEF, este detido foi hoje presente a tribunal e encaminhado para o estabelecimento prisional junto da Polícia Judiciária onde aguarda extradição para Espanha.



Aquela força de segurança refere também que outros dois cidadãos estrangeiros foram detidos, no fim de semana, por fraude documental.



De acordo com o SEF, um dos detidos viajava com destino a Toronto e utilizava um documento alheio, enquanto o outro tencionava viajar para Londres e usava um passaporte falsificado, com a substituição da página biográfica do documento.

