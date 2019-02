Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adianta que o homem foi detido na quinta-feira na região de Lisboa após as autoridades francesas terem emitido o mandado de detenção europeu nos últimos dias.

O SEF deteve um homem indiciado pelos crimes de associação de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos em cumprimento de um mandado de detenção europeu, indicou esta sexta-feira aquele serviço de segurança.



Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adianta que o homem foi detido na quinta-feira na região de Lisboa após as autoridades francesas terem emitido o mandado de detenção europeu nos últimos dias.



Após o mandado de detenção europeu, o SEF acionou de imediato todos os mecanismos necessário à localização, captura e detenção do cidadão em causa, refere aquele serviço de segurança.



Segundo o SEF, o cidadão em causa residia em Portugal desde 2000.



O homem, que ficou detido nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para efeitos de extradição.