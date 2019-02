António Costa caracterizou esta sexta-feira a nova greve cirúrgica dos enfermeiros como "selvagem", "absolutamente ilegal" e atentatória dos direitos dos pacientes, e avisou que o Governo vai utilizar todos os meios legais disponíveis para travá-la.

O primeiro-ministro teceu estas declarações aos jornalistas presentes numa ação no terreno para apoiar a ministra da Saúde, Marta Temido.

Costa, num duro ataque aos enfermeiros, referiu que não se pode confundir o livre exercício da atividade sindical com "práticas que não são greves cirúrgicas mas greves selvagens que visam simplesmente atentar contra a dignidade dos doentes, contra as funções do Serviço Nacional de Saúde, e que são absolutamente ilegais e relativamente às quais as instituições não podem ficar impassíveis".

Por esta razão, prometeu que o Governo vai tomar medidas legais para terminar com a greve que os enfermeiros ameaçam manter até dia 28 de fevereiro, de forma a impedir "a prática de um recurso ilegal à greve, o abuso dos direitos dos doentes e que haja o exercício de funções sindicais por instituições que legalmente estão expressamente proibidas de terem atividade sindical".

"Convêm que não nos esqueçamos que a liberdade sindical foi uma conquista duramente conseguida pelos trabalhadores portugueses e que o movimento sindical é essencial a uma sociedade aberta, equilibrada e democrática", justificou o primeiro-ministro, avançando que terá de haver uma clarificação sobre a forma de financiamento das greves, numa alusão ao recurso ao financiamento dos sindicatos através de crowdfunding porque "não pode haver qualquer dúvida que manche a dignidade do movimento sindical".



Com Lusa.