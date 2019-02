Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro reage a buscas da PJ

No comunicado, a direção da universidade explica que as buscas resultaram de queixas feitas pela própria instituição e que nenhum membro da administração é arguido.

A Polícia Judiciária (PJ) está esta sexta-feira a conduzir buscas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, por suspeita de desvio de fundos, resultante de propinas pagas por estudantes brasileiros que estudaram na instituição de ensino, mas cujos montantes não terão chegado aos cofres da UTAD. A alegada fraude, relacionada com protocolos com uma universidade brasileira, envolve milhares de euros.

A direção da instituição de ensino superior enviou um comunicado onde esclarece que a "presente ação policial faz parte de uma investigação em curso que resultou de diversas participações formalizadas pela própria Universidade, na sequência das reportagens emitidas no âmbito do programa 'Sexta às 9' sobre os chamados "Convénios Luso-Brasileiros".



No documento, a direção garante que a Reitoria e a Administração da UTAD estão a colaborar com a unidade local de investigação criminal de Vila Real da PJ e frisa que os factos em curso decorreram antes da posse desta direção na universidade.

"Ninguém da atual reitoria, em particular o reitor ou a administradora da UTAD, são arguidos no processo", refere a administração no comunicado. O reitor da universidade e a esposa do presidente da Câmara Municipal de Vila Real são suspeitos na investigação.