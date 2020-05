quase em simultâneo com o anúncio do ministro Tiago Brandão Rodrigues na comissão parlamentar de Educação.

Reduzir o número de idas dos alunos à escola, turmas mais pequenas e um aluno por secretária em salas arejadas. E com intervalos de menor duração entre as aulas, "devendo os alunos permanecer, em regra, dentro da sala". São apenas seis das cerca de 40 orientações enviadas pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) às escolas. O documento surge após um grupo de 30 professores ter enviado uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , considerando não existirem condições para a reabertura das escolas.Os diretores escolares receberam no final desta terça-feira, 5 de maio, estas orientações para o regresso dos alunos do 11.º e 12.º anos às escolas a partir de 18 de maio,O documento refere que as aulas de uma mesma turma devem ser concentradas "para minimizar o número de vezes que os alunos se tenham de deslocar à escola ao longo da semana". Os bares ou salas de convívio estarão encerradas. E as bibliotecas e salas de informática só terão um terço da lotação.E todos os que estiverem na escola deverão utilizar máscaras, sempre. Na audição em comissão, Brandão Rodrigues assegurou que o Ministério da Educação será o responsável pela aquisição dos materiais de proteção individual, mas não se comprometeu (apesar das perguntas dos deputados) quantos aos valores que serão gastos.E, num documento anexo, assinado pela DGESTE, a Direção Geral da Saúde e o Estado Maior General das Forças Armadas, sublinham-se também as regras de limpeza dos espaços e a frequência com que esta deve ocorrer: casas de banho, corrimãos, maçanetas de postas e interruptores "duas vezes de manhã e duas vezes à tarde", salas de aula e refeitórios "logo após a utilização".Para Filinto Lima, "claro que este documento não resolve todos os problemas, mas é uma ajuda importante para o trabalho que nós, diretores de escola, estamos a fazer. Estamos a trabalhar com vários cenários. Agora, temos um cenário único", diz o responsável da ANDAEP àHá, no entanto problemas, que vinham sendo apontados por professores e diretores de escolas e a que estas orientações ainda não respondem:A ideia é que os alunos evitem as horas de ponta nas deslocações para as aulas e para casa. Mas há diretores e professores ouvidos pelaque colocam dois problemas nesta opção: por um lado, como combinar estes horários com os dos pais, que também costumam levar os filhos às escolas?Por outro, deixa de fora os alunos do ensino noturno.No caso dos professores com doenças de risco, a DGESTE sugere "redistribuição do serviço docente" e "manutenção das aulas desse professor em sistema remoto, devendo ser assegurada coadjuvação presencial". Na prática, isso significa para Filinto Lima, a contratação de mais docentes "com as dificuldades de contratação que existem em determinados grupos."Nesses casos, é possível substituí-los. Mas e os que têm filhos menores de 12 anos ou acompanham familiares acamados, como foi referido numa carta de docentes de todo o País enviada ao Presidente da República e noticiada pelaOs maiores de 60 anos não estão incluídos no documento como sendo de grupo de risco e o próprio ministro na comissão de Educação pôs antes o ênfase nos professores doentes e não nos mais velhos.Ainda assim, Filinto Lima assume que como esta ideia da redistribuição dos alunos e dos professores vem acompanhada da possibilidade de reduzir o tempo de aulas para metade, "isto vai diminuir a quantidade de professores que possamos ter necessidade" de recorrer para estas aulas.A assiduidade dos alunos será registada. E aqueles que, "por manifesta opção dos encarregados de educação", não forem à escola, terão as faltas justificadas mas a escola não está obrigada à prestação de serviço remoto. Ou seja, perdem acesso ao ensino, sublinhou a deputada do CDS Ana Rita Bessa na comissão de Educação.Filinto Lima está de acordo com a opção tomada pelo ministério: "É uma consequência da opção deles. Não me parece que tenham direito a ensino a distância. Admito que, nesses casos, os professores lhes façam chegar exercícios e tarefas pedagógicas."Já para os alunos de risco, serão garantidas aulas a distância.As aulas a distância continuarão para as disciplinas que não serão alvo de exame. E, necessariamente, para os alunos de outros anos que não farão estas provas finais.Ora, ajá ouvira este receito da parte de alguns docentes que lecionam em diferentes anos: terão de acumular aulas presenciais com aulas a distância? As escolas terão computadores suficientemente robustos e com câmara e Internet para conseguirem dar as aulas a distância? Ou terão de levar os seus e fazer uso também da sua Internet?Essas perguntas ficaram por responder nestas orientações.E há outra dúvida que se colocou entre os dirigentes da ANDAEP que receberam as orientações da DGESTE: um aluno de 11.º ano que vá ter exame, por exemplo de Português no 12.º, deverá ter aulas presenciais dessa disciplina? Alguns dos diretores de escolas leram isso nas orientações do Ministério.A ANDAEP defende que os alunos do 11.º ano sem exames deveriam ficar em casa. "Na nossa opinião, a 18 de maio, as escolas deveriam abrir as portas só aos alunos que estão inscritos efetivamente em exames. Retirava muitos alunos. Um colega meu que tem 600 alunos, diz que diminuía para 300", refere Filinto Lima.