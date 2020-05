ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.

É fim do dia e Paula Brighton está a descansar. Finalmente. Nessa quinta-feira, estava a explicar aos seus alunos do 6º ano uma tarefa quando um deles a avisou no chat: "Professora, não estamos a ouvir." Os filhos explicaram-lhe depois que é possível que alguém na brincadeira lhe tenha desligado o seu microfone.Ficou triste. Os alunos não imaginam a ginástica que fez para estar ali à hora marcada para a aula: "Somos seis pessoas e só temos quatro computadores", conta. Depois de dois meses com este ritmo "a situação está a ficar mais estável, porque estamos todos a encontrar um meio termo".Esta escola improvisada que a professora de Educação Visual e a família montaram num apartamento é, em vários aspetos, exemplificativa das dificuldades que alunos, pais e professores têm atravessado desde o encerramento das escolas, a 13 de março. Alunos sem computador, outros mais ansiosos com as incertezas dos exames. Professores exaustos e alvo de invasões nas suas aulas virtuais. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assumiu aos deputados, na última semana, que o ensino remoto "não é o serviço ótimo, é o serviço possível".Uma investigação darelata-lhe as fraquezas desse "serviço possível" no meio da pandemia, onde as desigualdades se acentuaram e há alunos a quem a escola perdeu o rasto.