isboa (como as escolas de Camões, Passos Manuel ou o Conservatório de Música), Loures, Covilhã e Ourique.





Os professores sugerem que os alunos finalistas já realizaram dois exames nacionais no ano letivo passado e que esses podem ser usados para "uma ordenação dos candidatos ao ensino superior" que conjugue também com o percurso escolar presencial.



É que, lê-se nesta carta já enviada ao Presidente da República, "o ensino à distância penaliza especialmente" os alunos Tem sido apresentado como argumento para a reabertura das escolas do ensino secundário a necessidade de realizar exames nacionais, para acesso ao ensino superior, em condições de igualdade. Este argumento deve ser questionado por duas vias: primeiro, a realização de exames adicionais não é essencial para uma ordenação equitativa dos candidatos ao ensino superior; segundo, nas circunstâncias atuais, a realização de exames agrava as desigualdades entre candidatos, em vez de as diminuir."Os professores sugerem que os alunos finalistas já realizaram dois exames nacionais no ano letivo passado e que esses podem ser usados para "uma ordenação dos candidatos ao ensino superior" que conjugue também com o percurso escolar presencial.É que, lê-se nesta carta já enviada ao Presidente da República, "o ensino à distância penaliza especialmente" os alunos sem acesso a computadores e Internet.

"No contexto da atual pandemia da Covid-19, com esta decisão, não está a ser cumprido o direito dos alunos portugueses ?ao ensino com garantia de igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar", escrevem os docentes na carta que já chegou aos grupos parlamentares.

As escolas do ensino secundário não têm "as condições" para reabrir e "assegurar as aulas". Esta é a perspetiva de cerca de trinta docentes de 11 estabelecimentos de ensino e que foi manifestada numa carta enviada nas últimas horas ao Presidente da República e aos grupos parlamentares.No texto, os docentes explicam que não será possível elaborar horários que respeitem o número restrito de alunos em sala de aula. Por um lado, porque existem escolas com "centenas de alunos inscritos" por disciplina para os exames nacionais. Pelo que será necessário dividir as turmas em duas ou três ou até mais horários. Por outro, porque uma maioria de docentes têm mais de 60 anos e estão por isso em grupos de risco.Um exemplo de que atem conhecimento: só na lisboeta Escola Secundária Camões, existem 44 docentes que já ultrapassam esta faixa etária e a média de idades é de 57 anos.E muitos têm "patologias pulmonares, com problemas oncológicos, doenças autominunes ou que vivem com pessoas acamadas", lista àCatarina Leal, que é uma das primeiras subscritoras desta carta, que reuniudocentes de escolas secundárias e básicas de L"Acrescenta-se, assim, mais um fator de desigualdade entre alunos: uns terão as suas escolas abertas e as aulas a funcionar, outros ficarão excluídos dessa possibilidade", lê-se na carta, que sugere até que os exames nacionais do 11.º e 12.º anos não se realizem.Por outro lado, avisa este grupo de docentes, "do ponto de epidemiológico, é arriscado colocar indivíduos desta faixa etária em circulação" porque será "impossível controlar" o contágio: "São jovens, frequentemente assintomáticos", que frequentam transportes públicos e "com interações sociais intensas" ao mesmo tempo que habitam com "familiares que fazem parte da população de risco".Na carta, os professores referem até que como a idade destes alunos dispensa a permanência dos pais em casa, "não existem benefícios significativos da reabertura das escolas do secundário."