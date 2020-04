António Costa on Twitter Visitei os bastidores das gravações e assisti à apresentação do #EstudoEmCasa - A escola na televisão, que começa a ser difundida a 20 de abril na RTP Memória. É uma forma de a escola, o ensino e a aprendizagem continuarem, apesar de a escola estar fisicamente fechada. #COVID19PT

Educação PT on Twitter O #EstudoEmCasa está quase a chegar. A partir de segunda-feira na RTP Memória, com aulas das 9h às 17h50, para os alunos do ensino básico. Aqui fica o horário para imprimir ?





A escola onde há fome e metade dos alunos não tem computador Pouco depois do fim das aulas presenciais, a 13 de março, Eduardo Silva enviou email para os pais de 21 alunos da sua turma de 1.º ano a avisá-los de que estavam disponíveis materiais pedagógicos no site do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato. "Tive cinco respostas" e, desses, "três conseguiram imprimir as fichas."

As escolas públicas onde apetece mesmo andar Manuel Ferreira explica, logo na primeira frase da conversa com a SÁBADO, porque é um aluno raro: "Tenho um percurso diferente do normal. Estou na universidade e no secundário." Em simultâneo.

Siga a Sábado nas redes sociais

Quando pelas 9h, na segunda-feira, 20 de abril, os alunos do 1.º e 2.º anos se sentarem em frente à televisão, sintonizada na RTP Memória, ouvirão falar na história da Mosca Fosca, que os acompanhará por toda a semana nos outros blocos temáticos (do Estudo do Meio à Matemática). Não lhes chamam aulas, porque os conteúdos que estão a ser criados para todos os alunos do básico incluem dois anos de estudos e uma variedade de estudantes.Estão disponíveis entre as 9h e as 17h50, com intervalos de 10 minutos entre os blocos. Só os estudantes do 9º ano terão acesso a conteúdos em exclusivo para o seu nível de ensino. "Há uma métrica ímpar, que leva a uma decisão dessas. E, depois [com o 9.º ano], há uma conclusão de um ciclo de estudos que merece outra atenção", explica Paulo Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva.A Direção Geral da Educação (DGE) que está a gerir o projeto #estudoemcasa, definiu objetivos para cada semana a que Paulo Almeida, os seus colegas em Rio Maior e os das outras escolas envolvidas tentam responder. "Dentro de cada ciclo, os professores têm autonomia para interpretar o currículo tendo em conta que, no final do ciclo, terão que ser garantidas as aprendizagens", continua o docente. E o desafio é conseguir encontrar o tom suficientemente atraente para manter os alunos "presos ao ecrã". "Os do 9.º ano estão habituados a formatos digitais que não se compadecem com aulas constantemente expositivas."Os truques estão a ser encontrados pelos professores no plateau. Os operadores de câmara, conta a diretora pedagógica do Colégio Corte Real, até propuseram aos professores que pensassem neles como nos alunos. E depois há quem faça uma pausa a seguir às perguntas e aguarde pela resposta do outro lado. E muitas palavras de incentivo: "Sei que vais conseguir"; "Que orgulhosa, conseguiram todos." Ana Cláudia Cohen, diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, explica que esta "comunicação muito positiva e empática" faz com que "os alunos sintam que há alguém que está com eles."Ao todo, serão 65 blocos por semana – 650 nas dez semanas que faltam até ao fim do terceiro período. Apesar de a Direção Geral da Educação (DGE) rever os guiões e materiais (como slides, por exemplo) usados durante os blocos e de o espaço ser o mesmo para todos (com a secretária, um ecrã gigante, um quadro branco), a verdade é que não existem duas abordagens iguais. Cada escola teve a liberdade para definir a sua estratégia.O Colégio Corte Real levou dois quadros criados pelos alunos do 1.º e 2º anos e com inspiração na obra de José de Guimarães. "É uma espécie de mensagem subliminar para os nossos alunos", ", explica a diretora pedagógica Rita Monteiro. Sentem-se como se estivessem na sala com o seu professor. Mas também dá à sala um aspeto mais próximo do que é seguido por este colégio da Moita:"As salas têm todas uma zona de biblioteca, outra para pintarem e a disposição das mesas é variável e, ao mesmo tempo, podem estar a acontecer várias coisas." Ali, em tempo de aulas presenciais, as turmas nunca têm mais de 27 alunos (a média atual são os 20), que trabalham em separado com dois docentes. Uma parte da turma pode estar a fazer um trabalho exploratório de grupo, enquanto outro está a trabalhar num quadro interativo. O desafio, explica a diretora pedagógica, foi passar dessa "lógica dialógica interativa" em que todos cooperam e a visão dos alunos é estruturante para a forma como as aulas decorrem, para outra "lógica de delivering", em que não se ouvem as ideias dos estudantes e o professor está sozinho a expôr.Daí que, no debate com a DGE sobre o aspeto que esta sala de aula televisiva deveria tomar, a proposta do colégio tenha sido para que se abdicasse de um aspeto mais "conservador", com carteiras no centro da sala viradas para um quadro. "Queríamos um ambiente mais doméstico, que reportasse para a experiência que estamos a ter" no #estudoemcasa, explica Rita Monteiro. Para a hora do conto, levaram uma mesa e colocaram livros pelo chão.Já Rio Maior (responsável pelos conteúdos dos 3.º e 4.º anos e do 9.º ano) tem "uma dupla" de professores no platêau-agora-sala-de-aula "para ter melhor dinamismo", explica Paulo Almeida, que também passou para a frente das câmaras. No seu caso, os blocos de Matemática do 9.º ano iniciam-se sempre com uma informação sobre o material que os alunos devem ter consigo. "Às vezes é uma simples folha de papel. A tecnologia que tem que se usar tem que ser com cautela, porque pode não estar do outro lado", explica o professor, dirigindo a conversa com apara o patamar da necessidade que levou a esta solução de aulas pela televisão: tentar dar resposta aos alunos que não têm computador ou Internet em casa.Os números sobre esta realidade são muito distintos – o INE estimava em 5%, mas um inquérito preliminar da Nova SBE a docentes e divulgado pela SÁBADO refere outra realidade: segundo a perceção dos mais de 1.500 docentes que responderam, serão 23% os alunos que nesta fase não conseguem assistir às aulas online. E isso pode ser tanto pela falta de meios em casa, como pela dificuldade de partilhar os existentes, se houver mais do que um aluno em casa ou se os pais estiverem em teletrabalho.No Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, "temos 30 e tal problemas de acesso à Internet", mas eram muitos mais os que nem computador tinham. Foi-se resolvendo nas últimas semanas com o empréstimo de tablets e portáteis através dos recursos da escola, da autarquia e do movimento Somos Solução."Temos alunos sozinhos, outros em depressão porque não têm contacto com os colegas porque estão sem Internet. E alguns, pelo país, são vítimas de violência doméstica", completa Ana Cláudia Cohen. E foi a pensar nelas que o Agrupamento de Escolas de Alcanena, que dirige, entrou no projeto #estudoemcasa.Entre a ideia e as primeiras gravações no estúdio da RTP onde habitualmente Fernando Mendes faz o seu Preço Certo passaram cerca de 15 dias. No ministério da Educação há quem lhe chame até "uma operação relâmpago". As escolas tiverem ainda menos dias para se prepararem.O telefonema-convite do secretário de Estado João Costa chegou a Ana Cláudia Cohen pelas 16 horas de 1 de abril. "Disse-me que tinha um desafio muito grande para me propôr. Disse imediatamente que sim. Telefonei aos meus colegas e disse-lhes: ‘É um desígnio maior, para podermos ajudar as crianças que não têm conectividade.’ Ainda que leve a um acréscimo de trabalho. Duas horas depois, enviei mensagem ao Secretário de Estado a dizer que já tínhamos equipa."Os professores estão a acumular as aulas por videoconferência, com as correções de trabalhos e agora a produção de conteúdos para o #estudoemcasa e as gravações que nas primeiras semanas se têm arrastado de segunda a domingo para se criarem conteúdos suficientes. Como o tempo é curto, as gravações, coordenadas por uma equipa da RTP, são "live on tape", o que significa sem cortes ou segundas chances: tudo deve sair bem à primeira."No meio disto tudo, estamos a trabalhar com as nossas crianças em formato não presencial. Os nossos meninos têm agendas semanais com semi-grupos, de 7 meninos, cada um tem objetivos diferentes, estão com os pais em videoconferência", descreve Rita Monteiro. Agora, esta ferramenta de conteúdos na RTP Memória, "faz também parte da agenda semanal deles": "Os nossos alunos têm a sorte de ter os seus professores à frente na TV", conclui a diretora pedagógica do Colégio Corte Real.A ideia inicial não incluía qualquer financiamento para as escolas. Mas os 250 mil euros para a produção dados pela Fundação Calouste Gulbenkian permitiram recompensar este esforço extra dos docentes.João Costa dirigiu os convites a escolas sensíveis à inovação pedagógica e habitualmente "voluntariosas", como Rita Monteiro define o seu colégio. "Dissemos sim, metemos a primeira e arrancámos. É uma experiência exigente, mas mais exigente é estar em qualquer parte do País sem ter nenhum acesso à escola", explica.Do grupo de estabelecimentos que também disseram o sim fazem ainda parte o Colégio Atlântico, em Almada (responsável pelo 2.º ciclo e pelas sessões de Artes para todos os níveis), a Ciberescola (para garantir o Português Língua Não Materna) e a Casa Pia de Lisboa, que cedeu dois intérpretes de linguagem gestual – e que têm neste caso uma função difícil, uma vez que as aulas não são preparadas primordialmente para os alunos-surdos, que não têm a língua portuguesa como primeira língua, mas antes a língua gestual, explicou àAntónio Ferreira. Mas o diretor do Centro de Educação Desenvolvimento Jacô Rodrigues Pereira, da Casa Pia, prefere aguardar pela primeira semana de emissão para compreender como a experiência está a decorrer.Em Alcanena, definiram-se grupos de quatro pessoas por cada disciplina do 7º e 8º anos que tinham de garantir. Um deles seria o pivô, o outro o suplente e os restantes dois ajudariam no trabalho de bastidores, da preparação da aula aos materiais a usar. Este é um ponto essencial que Paulo Almeida sublinha: o momento televisivo é apenas "mais um recurso" disponível mas que deve ser acompanhado pelos "professores-tutores" destes alunos que não têm acesso a computadores ou internet. Seja pelo telefone, pelo envio de fichas para casa com a ajuda das juntas de freguesia que têm fotocopiado os materiais ou dos CTT. Os mais de 100 docentes das escolas envolvidos no projeto #estudoemcasa têm preparado igualmente materiais complementares que devem ser trabalhados no seguimento dos blocos na TV."Falamos do estudo em casa, da escola pela TV e equecemo-nos de de outra parte, que é o trabalho direto entre professores e alunos", diz Paulo Almeida, para quem este trabalho direto tem de continuar a ocorrer. "Acredito que a educação vale pela relação. É na relação que se aprende."Para os que conseguirem, estes blocos e outros materiais serão carregados em cinco canais no Youtube, divididos por ciclos: